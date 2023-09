Frassineto, motociclista perde il controllo del mezzo: ricoverato all’ospedale di Bolzano

In Alto Adige l'estate per alunni e studenti dura meno che nel resto dell'Italia. Da una decina di anni le vacanze estive finiscono prima a favore di un break di una settimana i primi di novembre. Regolarmente, così anche questa volta, si è riacceso il dibattito sull'utilità delle ferie autunnali. Entra in vigore la legge provinciale che abolisce i voti sotto il 4.