Furti e rapine a Bolzano, la polizia arresta due persone

BOLZANO. A Bolzano, nel tardo pomeriggio di ieri la polizia di Stato ha arrestato due cittadini di origine marocchina, autori di diversi furti. Entrambi sono stati portati nella casa circondariale del capoluogo altoatesino, mentre il questore ha emesso nei loro confronti un decreto di espulsione dal territorio nazionale, che verrà reso esecutivo quando avranno scontato la pena.

Nell'ultimo anno il primo, un 46enne irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato una ventina di volte per furti in supermercati e negozi di abbigliamento del centro, per furto aggravato di attrezzi edili in un cantiere in zona industriale e per furto di biciclette di valore a danno di turisti.

L'uomo dovrà scontare due anni e 25 giorni di reclusione per altre rapine e per furti commessi a Bolzano e a Merano negli ultimi anni.

Il secondo, un 39enne regolare sul territorio nazionale, era stato ripetutamente denunciato per furti all'interno di esercizi commerciali, talvolta sfociati in aggressioni al personale dei negozi. Dovrà scontare una pena di 6 mesi di reclusione.

Sempre nella giornata di ieri, la polizia di Stato ha rintracciato in centro un 24enne di origine marocchina, già condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personale aggravate, con a carico denunce per furto e spaccio di stupefacenti. Al 24enne era stata rigettata la domanda di asilo politico. Il questore ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione dal territorio nazionale e ne ha disposto l'immediato trasferimento al Cpr di Potenza.