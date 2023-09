Giovane aggredita in centro: «È successo anche a me, ora basta»

BOLZANO. Ancora una donna aggredita nei pressi della stazione.

Questa volta a Bolzano e di giorno. A denunciarlo è una ragazza di 28 anni, che martedì pomeriggio, intorno alle 17.40, è stata strattonata e buttata a terra da un cittadino straniero che ha tentato di derubarla.

«Ho letto l’articolo sulla ragazza picchiata alla stazione di Ponte Adige martedì sera e non ci potevo credere che nello stesso giorno ci fossero stati due fatti così gravi», racconta la giovane raggiunta al telefono.

«A me è andata meglio, e mi dispiace molto per questa ragazza, che spero si rimetta presto. Io non ho avuto nessun danno fisico, solo qualche livido per lo strattonamento e la caduta. Però la paura è stata molta - prosegue -. Per questo voglio raccontare la mia storia, perché è ora di dire basta, qualcuno deve intervenire».

