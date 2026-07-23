BOLZANO. "Caro amico Gianluca, stavi facendo ciò che nella vita più ti piaceva: le avventure in moto ti avevano entusiasmato e non perdevi occasione per lanciarti in una nuova impresa. Un destino crudele ti ha portato via in un pomeriggio di luglio lungo un percorso mitico che avevi da sempre nel mirino. Ci mancherai moltissimo". E' il ricordo del Moto Club Lorenzo Ghiselli di Bolzano in merito all'incidente avvenuto ieri in Liguria che è costato la vita a Gianluca Casarotto.

Il 56enne è morto mentre percorreva il colle del Garezzo, nel territorio comunale di Triora, sulla cosiddetta 'Via del Sale'. Per cause ancora in fase di accertamento ha perso controllo della moto, finito sotto strada dopo un volo di circa dieci metri. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei vigili del fuoco, degli uomini del soccorso alpino e del personale sanitario.

Vista la zona impervia, era stato allertato anche l'elisoccorso Grifo, nel tentativo di raggiungere l'escursionista nel minor tempo possibile.