RENON. C'è apprensione dopo il vasto incendio divampato nella notte al Vogelhauserhof di Longostagno, sul Renon. Un membro della famiglia residente nel maso al momento non risulta rintracciabile e sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che stanno cercando di accertare dove si trovi e soprattutto se sia sano e salvo.

Le verifiche effettuate nelle ore successive al rogo hanno permesso di accertare che gli altri componenti della famiglia sono presenti e stanno bene. All'appello, però, mancherebbe una persona. Al momento non è possibile stabilire se si trovasse o meno all'interno del maso quando sono divampate le fiamme.

Per questo carabinieri e vigili del fuoco stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per rintracciarlo. Non viene esclusa, naturalmente, la possibilità che la persona si trovi altrove e non sia stato ancora possibile mettersi in contatto con lui. Le ricerche puntano quindi anzitutto a verificare che non gli sia accaduto nulla.

L'incendio era scoppiato attorno all'1.17 della notte. All'arrivo dei primi soccorritori il fienile era già completamente avvolto dalle fiamme. Il massiccio intervento dei vigili del fuoco ha permesso di impedire che il rogo raggiungesse gli edifici vicini e di salvare sette capi di bestiame.



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Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per diverse ore, mentre restano da chiarire le cause dell'incendio.



Nel rogo è morto un numero imprecisato di animali, soprattutto polli. Secondo il portale news Stol.it sono migliaia i volatili periti nell'incendio. La famiglia Unterhofer, che gestisce il maso, è infatti specializzata nella produzione di uova d'allevamento all'aperto. Come si legge sul sito del Voglhauserhof viene utilizzato "solo mangime di alta qualità e senza ogm". Il rogo ha distrutto la struttura che fungeva sia da fienile che da stalla.