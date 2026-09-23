LONGOSTAGNO. Proseguono le operazioni di smassamemto dei resti del fienile e stalla al maso Vogelhauserhof a Longostagno sulla piana del Renon. Alle 12.30 i Vigili del fuoco continuano a rimuovere le macerie per spegnere le braci, ma soprattutto, per verificare se vi fossero i resti della persona che al momento risulta dispersa. Si tratterebbe di uno dei componenti della famiglia Unterhofer titolare del maso.

"Sul posto stanno lavorando circa 40 Vigili del fuoco. Questa notte eravamo circa 150" ha detto Mair Johannes comandante dei Vigili del fuoco volontari. La struttura è andata completamente distrutta ma dalle fiamme si sono salvate 7 mucche. Sono morte circa 2000 galline.