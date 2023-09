Park Siberia, il Comune offre gli ombrelli ai turisti 

Bolzano. Tutto gratis. Oltre al parcheggio e al biglietto dell’autobus, adesso arrivano anche gli ombrelli - rossi con la scritta bianca Welcome Bolzano/Bozen - da offrire ai turisti che parcheggiano al “Siberia”.

Chi paga? Il Comune, ovviamente. Nell’ultima seduta la giunta ha approvato, su proposta dell’assessora Johanna Ramoser, la delibera che stanzia 3 mila euro per l’Unione commercio. Il contributo servirà a finanziare l’iniziativa “Ombrelli su Bolzano”.

All’inizio i turisti che venivano deviati al parcheggio Siberia storcevano il naso, ma la parola magica gratis - scritta grande sui cartelli - ha reso l’ area di sosta creata ai Piani, per evitare di paralizzare il centro nei giorni di grande traffico, particolarmente interessante.

È vero che non è proprio in centro, ma l’auto si può lasciare lì tutto il giorno e in dieci-quindici minuti a piedi si è in piazza Walther; per chi non ha voglia di camminare c’è sempre la possibilità di prendere l’autobus: gratis pure quello. In più - almeno all’inizio - c’era anche una persona che distribuiva la piantina della città e forniva consigli.

A quanto pare i turisti sono stupiti di tanta generosità da parte del Comune di Bolzano, visto che in tutte le città il parcheggio si paga eccome. E lo pagano anche i bolzanini: il parcheggio Centro di via Mayr Nusser - per fare un esempio - è il più economico degli interrati e costa 2 euro all’ora.

Per Seab che gestisce i parcheggi pubblici si parla di un mancato incasso per decine di migliaia di euro. Ma, si sa, Bolzano fa tutto e di più per i turisti. Per questo, in previsione che con l’autunno arrivino le piogge, si è deciso di finanziare anche l’acquisto di ombrelli. Una scelta che sta già sollevando polemiche.

«A Bolzano - replica piccato il sindaco Renzo Caramaschi - ogni iniziativa è oggetto di critiche. Nel caso specifico però la delibera degli ombrelli è stata approvata all’unanimità anche in commissione. È un gadget, non si capisce cosa ci sia di strano. La cosa bella è che i turisti si porteranno a casa l’ombrello che ricorderà loro la breve vacanza trascorsa nella nostra città». A.M.