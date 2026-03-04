Le ultime
18:55
L’iniziativa

Scuola e territorio, confronto al Carducci di Bolzano

Nell’istituto cittadino il nuovo appuntamento del ciclo “Scuola e Territorio”. Interessante incontro con le realtà professionali su legalità, informazione e innovazione nella didattica. L’iniziativa promossa dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana

BOLZANO. Al liceo Carducci di Bolzano si è svolto il 3 marzo un nuovo appuntamento del ciclo “Scuola e Territorio”, promosso dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana della Provincia autonoma di Bolzano. L’iniziativa rappresenta un momento periodico di confronto tra istituzioni scolastiche e realtà professionali impegnate nei diversi ambiti dell’istruzione e della formazione.

L’incontro pomeridiano ha affrontato alcuni temi centrali per la crescita culturale e civica delle nuove generazioni. Ad aprire i lavori è stata la magistrata Giulia Rossi, che ha presentato un percorso dedicato alla promozione della cultura della responsabilità, del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva.

«L’educazione alla legalità rappresenta un pilastro fondamentale per la costruzione di una società consapevole e partecipata», ha sottolineato il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e assessore provinciale Marco Galateo. A seguire è intervenuto il direttore dell’Alto Adige Valentino Beccari, che ha illustrato un progetto pensato per avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e del giornalismo.

L’ultimo intervento è stato dedicato all’innovazione nella didattica della matematica con la presentazione delle proposte di Innovamat, un approccio basato su ricerca ed esperienza che mira a sviluppare competenze logico-matematiche e capacità di ragionamento. Il sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta ha evidenziato come incontri di questo tipo rappresentino un’importante occasione di crescita professionale e di rafforzamento della collaborazione all’interno del sistema scolastico in lingua italiana.

