L’incontro

Sicurezza e territorio: Travaglini in visita alla questura di Bolzano

La commissaria del Governo ha incontrato il questore Giuseppe Ferrari e i dirigenti degli uffici della Polizia di Stato. Al centro del confronto i temi della sicurezza sul territorio e le attività di prevenzione. Ringraziamenti anche per l’impegno durante i servizi legati alle recenti Olimpiadi invernali

BOLZANO. Nella giornata di martedì 3 marzo la commissaria del Governo per la provincia di Bolzano, Maddalena Travaglini, ha effettuato una visita istituzionale alla questura del capoluogo altoatesino. Ad accoglierla il questore Giuseppe Ferrari, insieme al dirigente del compartimento Polizia stradale “Trentino Alto Adige e Belluno”, Andrea Straffelini, e ai funzionari e responsabili degli uffici della Polizia di Stato.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi legati alla sicurezza del territorio, con particolare attenzione alle attività di prevenzione e controllo svolte nella provincia di Bolzano. Il confronto ha consentito di fare il punto sulle iniziative operative e sulle strategie adottate per garantire un presidio costante del territorio.

Al termine della riunione la commissaria Maddalena Travaglini ha visitato gli uffici della questura, incontrando il personale in servizio. Nel corso della visita ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori della Polizia di Stato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il commissario ha inoltre ringraziato gli uomini e le donne della Polizia per il contributo assicurato nei servizi predisposti durante le recenti Olimpiadi invernali Milano Cortina. Durante la visita è stata ribadita l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni dello Stato presenti sul territorio, ritenuta fondamentale per garantire risposte efficaci alle esigenze dei cittadini.

La cerimonia

Il feretro di Domenico è arrivato in cattedrale a Nola per il funerale

La bara è stata salutata da un lungo applauso della folla. La mamma e il papà distrutti dal dolore. Il sindaco di Napoli: «Oggi è il momento di stringerci intorno alla famiglia. Poi ci sarà il momento per accertare i fatti

Il caso

Polemica a Sanremo: un elicottero dei vigili del fuoco per portare Mogol a Roma

Scoppia la polemica sul trasferimento "speciale" riservato al paroliere dopo la serata all'Ariston. Il sindacato Usb: «Un fatto gravissimo. Mezzo usato per finalità estranee alla mission del Corpo». Il centrosinistra ligure: «Elisoccorso usato come taxi personale». Il ministro Piantedosi: «È un monumento nazionale, polemiche strumentali»