Studente bolzanino si rifiutò di leggere il discorso censurato, premiato come “Personalità politica dell'anno”

BOLZANO. Ogni anno la Società di Scienza Politica dell'Alto Adige, Politika, premia una personalità che si è distinta per i suoi particolari risultati nel campo della politica: la "Personalità politica dell'anno". Quest'anno il premio è stato consegnato allo studente diciottenne Nathan Previdi che nel 2023 è balzato agli onori della cronaca per essersi rifiutato di leggere il discorso che aveva scritto in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2023. "Il suo discorso originale era stato rivisto e corretto e non conteneva più riferimenti alla Costituzione e allo spirito antifascista che essa esprimeva, quindi si è rifiutato di leggerlo. Il discorso originale di Previdi sottolineava l'importanza della vita democratica e l'amore per una società pluralista come presupposti necessari per gettare le basi di una convivenza civile", ha sottolineato Günther Pallaver, presidente della Società altoatesina per la difesa della Costituzione.

"Siamo lieti che quest'anno il premio sia stato assegnato a un giovane altoatesino interessato e impegnato politicamente. È un giovane che può fungere da modello per tutti i giovani quando si tratta di difendersi coraggiosamente dall'appropriazione e dall' intromissione altrui", ha dichiarato Tanja Rainer, presidente del Südtiroler Jugendring.