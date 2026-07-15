BOLZANO. Claudio Corrarati guarda al futuro del turismo cittadino puntando su sostenibilità, mobilità e qualità dell'accoglienza. Il sindaco ha ricevuto in municipio il presidente dell'Azienda di Soggiorno Roland Buratti e il vicepresidente Klaus Berger, il cui mandato è ormai prossimo alla conclusione, per ringraziarli del lavoro svolto alla guida dell'ente.

Nel corso dell'incontro è stato sottolineato il ruolo dell'Azienda di Soggiorno, che oltre all'attività di informazione e accoglienza coordina un ricco calendario di eventi culturali, sportivi e musicali, contribuendo ad accrescere l'attrattività del capoluogo sia per i visitatori sia per i residenti.

A confermare la crescita del settore sono anche i numeri. Nel 2025 Bolzano ha registrato 454.141 arrivi (+5,8% rispetto all'anno precedente) e ha superato per la prima volta il milione di pernottamenti, raggiungendo quota 1.035.771 presenze(+9,5%). La città dispone di 313 strutture ricettive per complessivi 5.537 posti letto, mentre la permanenza media è salita a 2,3 giorni.

Per il futuro Claudio Corrarati punta a rafforzare l'identità di Bolzano come città della sostenibilità. «Bolzano possiede tutte le caratteristiche per proporsi come modello di città sostenibile», ha affermato il sindaco, richiamando la rete di funivie urbane, il trasporto pubblico sempre più orientato verso autobus elettrici e a idrogeno e il ruolo del capoluogo come punto di riferimento nazionale nella mobilità a idrogeno.

Un altro obiettivo indicato dall'amministrazione è quello di promuovere una nuova cultura dell'accoglienza. «Non dobbiamo considerare chi arriva a Bolzano semplicemente un turista, ma un cittadino temporaneo», ha spiegato Claudio Corrarati, sottolineando la necessità di progettare una città sempre più accessibile, efficiente e accogliente, capace di migliorare la qualità della vita dei residenti e, allo stesso tempo, di aumentare la propria attrattività.

Tra le priorità per i prossimi anni figurano il miglioramento dell'accessibilità al capoluogo, il potenziamento dei collegamenti e del trasporto pubblico, la valorizzazione degli eventi e delle eccellenze del territorio e una promozione sempre più orientata alla sostenibilità ambientale. Al termine dell'incontro il sindaco ha rivolto un ulteriore ringraziamento personale a Roland Buratti e Klaus Berger per la collaborazione dimostrata durante il mandato alla guida dell'Azienda di Soggiorno.