BOLZANO. Renzo Grano, classe '44, stringe una fotografia in bianco e nero trovata in mezzo ad un cumulo polveroso di reperti che gelosamente conserva nella sua casa di viale Europa. «Vedi - indica con il dito - questo era il mio amico Renato. Era il 31 gennaio 1992. Quel giorno eravamo stati convocati per fare i giudici di linea alla partita di tennis Italia-Spagna di Coppa Davis.

Un evento storico per la città: si giocava al Palasport». È morto proprio qui Renato Polesel, all'altezza del Palasport di via Resia. Ferroviere in pensione, 83 anni, amante del bridge e della racchetta, è l'anziano che è stato colpito da un'auto lunedì mattina mentre si trovava in bicicletta.



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