BOLZANO. Un nuovo traguardo per il Tunnel di Base del Brennero. La fresa meccanica Olga ha completato oggi lo scavo nel lotto H53 Pfons-Brennero, dopo aver attraversato circa 7,6 chilometri di roccia dall'avvio dei lavori nel 2024.

L'arrivo della macchina segna la conclusione dello scavo meccanizzato nel lotto. «L'abbattimento del diaframma da parte di Olga segna la conclusione di un'intensa fase di scavo», ha spiegato Michael Knapp, direttore di progetto del lotto H53. Durante le operazioni, ha aggiunto, è stato necessario adattare costantemente l'avanzamento alle condizioni geologiche e coordinare il funzionamento della fresa con le attività di cantiere.

Complessivamente, nei cantieri del Bbt tra Tirolo e Alto Adige sono state impiegate nove frese meccaniche, impegnate nella realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria sotto le Alpi.