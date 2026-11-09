BOLZANO. Più fondi per la ricerca e misure contro il traffico lungo l'asse del Brennero. Sono gli obiettivi delle due mozioni che Süd-Tiroler Freiheit presenterà in Consiglio provinciale nella settimana che inizierà martedì 10 novembre 2026. Le proposte, illustrate in conferenza stampa, sono firmate dai consiglieri Bernhard Zimmerhofer e Sven Knoll.

La prima mozione chiede di aumentare gli investimenti nella ricerca fino al 3% del Pil entro cinque anni, prevedendo le prime risorse già nel bilancio 2027. Attualmente l'Alto Adige destina al settore appena lo 0,78%. Secondo Zimmerhofer, maggiori finanziamenti favorirebbero innovazione, occupazione qualificata e nuove opportunità per i giovani.

La seconda proposta riguarda il tunnel di base del Brennero. Knoll sollecita la Provincia a intervenire presso BBT e le autorità italiane e austriache per evitare ulteriori ritardi. L'obiettivo è completare i lavori entro il 2033 e avviare l'esercizio ferroviario nel 2034, garantendo trasparenza su tempi e costi e aggiornamenti periodici al Consiglio provinciale.

Nell'attesa, Süd-Tiroler Freiheit propone divieti temporanei di uscita dall'autostrada per i veicoli in transito, in caso di code, per impedire che il traffico si riversi nei centri abitati. Le limitazioni riguarderebbero zone e orari specifici. «Ogni ulteriore ritardo significa altri anni di code, rumore e sostanze inquinanti», avverte Knoll, richiamando i disagi per le comunità delle valli lungo l'asse del Brennero.