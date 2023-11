A Bressanone torna il mercatino di Natale più antico d’Italia

BRESSANONE. Ha preso il via oggi pomeriggio, 23 novembre, il mercatino di Natale in piazza del Duomo di Bressanone, il più antico d'Italia, con le sue 44 casette.

Un evento giunto alla sua 32ma edizione e all’insegna della tradizione e della sostenibilità: tutti gli stand sono infatti incentrati su prodotti regionali e tipici come prodotti in lana e vello, miscele di tè e spezie, prodotti a base di erbe, cosmetici naturali, sculture in legno, candele, prodotti in feltro, minerali, stelle di paglia, decorazioni natalizie dipinte a mano e cuscini in cembro.

La regionalità caratterizza i prodotti gastronomici e gli stand, dove i sensi dell'olfatto e del gusto sono messi positivamente alla prova: vin brulé che riscalda, specialità di pane biologico, strudel di mele, biscotti natalizi, miele, marmellate e frutta secca tostata. E da assaporare, ci sono piatti tipici come i canederli fatti in casa, le frittelle con il cavolo, le ciambelle, le frittelle di mele e, dalla tradizione italiana, le bruschette, la polenta con il gorgonzola.









L’inaugurazione ha visto l'ingresso degli angeli del Natale di Bressanone. Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dal 24 novembre al 6 gennaio dalle 11 alle 19; dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19. Gli stand della ristorazione sono aperti tutti i giorni fino alle 20.30; il venerdì e il sabato fino alle 21, la domenica e i giorni festivi fino alle 20.30. Il mercatino di Natale resterà chiuso il 25 dicembre.