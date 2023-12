Capodanno a Bressanone: dagli spazzacamini con i quadrifogli al veglione in piazza

BRESSANONE. Il nuovo anno deve essere festeggiato: il più a lungo possibile e in modo sontuoso, preferibilmente in modo unico e indimenticabile. Il 31 dicembre è una data straordinaria per la maggior parte delle persone. Si ripercorre l'anno passato con tutti i suoi alti e bassi e si fanno progetti per il futuro.

A Bressanone i primi ad essere intrattenuti saranno i più piccoli: grazie alla collaborazione con l’associazione VKE il 31 dicembre alle 10 gli "spazzacamini" sono attesi al mercatino di Natale per distribuire quadrifogli fatti a mano come portafortuna per il 2024 dalle botteghe WunderBar, Seeburg e Bartgaishof in cambio di una donazione.

La storia dello spazzacamino risale al Medioevo. Strettamente collegato a questa è la convinzione che gli spazzacamini portano fortuna. Chi allora aveva un camino in casa, si doveva occupare anche della sua pulizia. Per questo motivo gli incendi erano frequenti e si diffondevano rapidamente in tutta la città. All'epoca non esistevano ancora vigili del fuoco organizzati. Apparve subito chiaro che il tema della pulizia dei camini doveva essere affrontato da esperti. Documenti storici dimostrano che l'Italia è stato il primo paese in cui la professione dello spazzacamino è diventata ufficialmente attiva. "Gli spazzacamini sono diventati un portafortuna perché riportarono la fortuna nelle case pulendo i camini e i comignoli - impedendo la formazione di incendi", spiegano gli spazzacamini.

Il mercatino di Natale chiude questa domenica, ultimo giorno dell'anno, alle 16 e riapre il 1° gennaio alle 12. Il 31 dicembre (e fino al 7 gennaio) le famiglie potranno assistere allo spettacolo di luci e musica Colors. A Homage to Peace nel cortile della Hofburg alle 17:30 e alle 18:30 per entrare nel clima del nuovo anno.

Per i più sportivi, la Scuola di Sci Plose organizza la spettacolare discesa con fiaccole dal Rifugio Cai Plose a S. Andrea. Tutti gli ospiti sono invitati a partecipare alla fiaccolata. È richiesta una sicura padronanza della tecnica parallela. Il punto d'incontro è intorno alle 16.30 al rifugio Plose. Insieme scenderemo lungo la pista Schönboden fino al ristorante La Finestra e poi lungo la pista Trametsch fino a S. Andrea. Verranno fornite fiaccole o torce elettriche per i bambini.

La sera, per concludere l'anno, la piazza del Duomo si trasformerà nuovamente in una grande area di festa a partire dalle 21, dove la live band 4twenty e il DJ Giangee riscalderanno il pubblico, trasformando il cuore di Bressanone nella più grande sala da ballo del Paese. L'ingresso alla piazza del Duomo è gratuito per tutti. Per motivi di sicurezza non è consentito portare le proprie bevande in piazza Duomo.

Gli stand gastronomici del mercatino di Natale vizieranno i visitatori con delizie culinarie.

Gli ospiti della festa possono poi spostarsi al Club Max dalle 2 del mattino. Una navetta gratuita collega Porta Croce (più comunemente conosciuta come Porta Sole) al Max dall'1:00 alle 3:00 del mattino. Al leggendario after-show party del Club Max si può festeggiare il nuovo anno fino alle 5 del mattino. C.L.