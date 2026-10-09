CORTACCIA. Cani malati, gatti denutriti, infestazioni di pulci e persino la presenza di ratti. È lo scenario di degrado scoperto dai carabinieri tra Cortaccia e Termeno, dove sono stati sequestrati 46 animali custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravemente precarie. Il blitz è scattato nella mattinata di martedì 6 ottobre, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano. Al termine dell'operazione una donna di 59 anni è stata denunciata per le ipotesi di maltrattamento e abbandono di animali.

L'intervento ha interessato due immobili, un appartamento a Cortaccia sulla Strada del Vino e un vecchio rimessaggio utilizzato anche come deposito per biciclette a Termeno. All'interno sono stati trovati 18 galline, 3 conigli, 13 cani di grossa taglia e 12 gatti. Gli animali apparivano fortemente spaventati, poco abituati al contatto con le persone e infestati dalle pulci. Particolarmente preoccupanti le condizioni dei gatti, visibilmente malnutriti, mentre i cani presentavano evidenti sintomi di cheratite, un'infiammazione della cornea.

L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano, è arrivata dopo mesi di osservazioni, controlli e sopralluoghi. I carabinieri delle stazioni di Cortaccia e Termeno sono intervenuti insieme al personale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, al Servizio forestale provinciale, ai vigili del fuoco permanenti di Bolzano e ai volontari dell'Oipa. Una collaborazione che ha permesso di recuperare tutti gli animali e di trasferirli in custodia al personale sanitario, incaricato degli accertamenti veterinari e delle successive cure.

Al termine degli interventi, la 59enne è stata deferita in stato di libertà per le ipotesi di reato previste dagli articoli 544-ter e 727 del Codice penale, relativi rispettivamente al maltrattamento e all'abbandono di animali. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura. Il sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria ha consentito di mettere in sicurezza tutti i 46 esemplari, sottraendoli alle condizioni di degrado nelle quali erano detenuti.