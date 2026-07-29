BOLZANO. Se nel resto del mondo il numero di persone che soffrono la fame è in diminuzione, in Africa la tendenza continua purtroppo a essere opposta. Oggi quasi una persona affamata su due vive nel continente africano. Da questa consapevolezza nasce l'edizione 2026 della campagna "La fame non fa ferie", presentata dalla Caritas nella sede di Casa San Michele. L'iniziativa pone al centro due elementi decisivi per costruire un futuro più stabile nelle comunità fragili: l'accesso all'acqua potabile e il diritto all'istruzione. Due strumenti che rappresentano un investimento per contrastare la fame e povertà.«Senza acqua si perdono raccolti e bestiame. Le campagne si spopolano e molte persone finiscono nelle periferie delle grandi città, dove trovano nuove forme di povertà», ha spiegato la direttrice della Caritas Beatrix Mairhofer.

L’articolo completo sul giornale in edicola e sull’edizione digitale

https://edicola.altoadige.it/