BOLZANO. Le ultime nevicate e la preparazione delle piste consentono a Dolomiti Superski di inaugurare la stagione invernale 2026/2027 sabato 28 novembre. A fare da apripista saranno sette comprensori: Alpe Lusia/San Pellegrino, Civetta, Cortina d'Ampezzo, Val di Fiemme/Obereggen, Plan de Corones, San Martino di Castrozza/Passo Rolle e 3 Cime Dolomiti. Gli altri seguiranno a partire da venerdì 4 dicembre.

Marco Pappalardo, direttore marketing di Dolomiti Superski, presenta la stagione invernale al via il 28 novembre, illustrando le novità sulle piste, gli investimenti e i nuovi servizi per gli sciatori

Numerose le novità sul fronte degli impianti di risalita, con nuove cabinovie a dieci posti a Plan de Corones, Versciaco e al Buffaure in Val di Fassa. Nuove seggiovie ad alta portata anche a Valdaora, sull'Alpe di Siusi, sull'Alpe Tognola e a Obereggen. Avviati inoltre i lavori per il collegamento tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle.

«La nostra priorità non è ampliare continuamente l'offerta, ma continuare a migliorarne la qualità», sottolinea il presidente di Dolomiti Superski Andy Varallo. Gli investimenti puntano sull'ammodernamento delle infrastrutture, sul comfort e sulla riduzione dei consumi energetici, nel rispetto del paesaggio dolomitico.

Ai grandi itinerari sciistici come la Sellaronda e il Giro della Grande Guerra si affiancano percorsi come il Latemarronda. Con il progetto Dolomitivity, illustrato dal direttore marketing Marco Pappalardo, il consorzio invita a riscoprire la montagna attraverso il silenzio, la natura e le tradizioni locali. Novità anche sul fronte digitale, con la rinnovata My Dolomiti App e la tecnologia SmartPass, che nei comprensori abilitati consente di accedere agli impianti direttamente con lo smartphone.