CAMPO DI TRENS. Sette cani di razza setter inglese sono morti durante un viaggio verso la Lapponia, dove erano diretti per una battuta di caccia. Il grave episodio è avvenuto domenica 13 settembre ed è emerso nell’area di servizio Trens Est, lungo la carreggiata nord dell’Autostrada del Brennero, dove è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Vipiteno.

L’allarme è stato dato da un automobilista che aveva notato la presenza di alcuni cani ormai privi di vita all’interno di un veicolo. Quando gli agenti sono arrivati, alcune persone stavano tentando di rianimare un settimo animale, ancora vivo ma in condizioni critiche. Nonostante le cure prestate, anche quest’ultimo è successivamente morto.

Secondo quanto riferito dagli occupanti, i sette setter erano diretti in Lapponia. Viaggiavano all’interno di quattro box sistemati nel vano posteriore dell’auto: due maschi erano collocati singolarmente, mentre le cinque femmine erano distribuite negli altri due. Dalle fotografie acquisite dalla Polizia Stradale sarebbe emersa una situazione di forte affollamento del bagagliaio, con effetti personali sistemati intorno e sopra le gabbie. Una disposizione che, secondo quanto riferito dagli investigatori, potrebbe avere ostacolato le aperture destinate al passaggio dell’aria. Anche lo spazio tra le porte dei box e il portellone era estremamente ridotto.

I cani erano tutti identificati con microchip, dotati di passaporto europeo e in regola con le vaccinazioni sulla base della documentazione mostrata. D’intesa con l’autorità giudiziaria sono stati sequestrati l’automobile, i corpi degli animali e anche armi da caccia e munizioni trasportate dagli occupanti. Gli accertamenti proseguono e le eventuali responsabilità saranno valutate anche sulla base degli esami veterinari disposti dall’autorità giudiziaria.