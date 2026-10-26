BOLZANO. L'emergenza casa in Alto Adige resta una delle principali criticità del territorio, aggravata dalla forte domanda abitativa e dalla pressione del turismo, che sottrae alloggi ai residenti. A rilanciare il problema è il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, intervenuto a margine del Festival delle Regioni in corso a Firenze. Tra le possibili soluzioni, il governatore indica una revisione delle norme sulla residenza per rendere più efficaci i controlli contro le dichiarazioni fittizie.

«Noi abbiamo soprattutto il problema della casa, perché abbiamo una grande domanda, anche una grande pressione di tante persone che vogliono vivere in Alto Adige», ha spiegato Kompatscher. Il presidente ha sottolineato in particolare il peso del settore turistico sul mercato immobiliare: «Soprattutto il turismo sottrae tanti alloggi alle persone residenti». Da qui la proposta di rivedere la normativa per consentire «controlli davvero severi sulle residenze fittizie» che, secondo il governatore, vengono spesso dichiarate sul territorio provinciale.

Il tema abitativo si intreccia con altre sfide comuni alle Regioni italiane, dal cambiamento demografico all'aumento del costo della vita. Per Kompatscher, il Festival delle Regioni rappresenta un'occasione per confrontare le diverse esperienze territoriali e individuare posizioni condivise da portare al Governo. «Tutti cerchiamo di fare del nostro meglio per i nostri cittadini e questo confronto è importante per capire come le singole Regioni affrontano queste tematiche», ha osservato il presidente.

Al centro delle richieste dell'Alto Adige resta anche il rafforzamento dell'autonomia. «La nostra prima richiesta è quella di poter fare. Io ripeto sempre: più ci lasciate fare, più potremo contribuire», ha dichiarato Kompatscher. Il governatore ha infine rivendicato i risultati economici raggiunti grazie all'autogoverno, ricordando il passaggio da un territorio storicamente povero a una realtà con redditi tra i più elevati d'Europa e capace, secondo il presidente, di garantire un importante contributo fiscale al sistema nazionale.