BOLZANO. Un'ondata di forte maltempo, caratterizzata da piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali, ha investito l'Alto Adige nella serata di martedì, tenendo impegnati i Vigili del Fuoco Volontari in circa 50 interventi. Il fronte temporalesco ha colpito inizialmente l'area del Burgraviato per poi spostarsi progressivamente verso la zona meridionale della provincia.

I disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea: fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. A Lana, invece, i soccorritori hanno tratto in salvo, completamente illesa, una capra rimasta intrappolata sotto il tronco di alcuni alberi sradicati dalle forti raffiche.

Numerosi gli interventi anche per allagamenti di cantine e garage, alberi abbattuti e danni alla viabilità. Sulla superstrada Mebo, in direzione nord, i corpi volontari e i Vigili del Fuoco permanenti di Bolzano sono intervenuti per un incidente stradale che ha visto un'autovettura finire contro il guardrail centrale. Nel corso del pomeriggio si era già registrata una colata detritica in Val Campo di Dentro, nei pressi del Rifugio Tre Scarperi. Diverse arterie stradali sono state temporaneamente chiuse per consentire la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza dei tratti colpiti.