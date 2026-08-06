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VALLE AURINA. Migliora la situazione dopo la colata detritica che ha colpito la zona di Gisse, tra Lutago e San Giovanni. Tutte le circa 120 persone evacuate a scopo precauzionale hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni o nelle strutture alberghiere.
A confermarlo è il sindaco di Valle Aurina, Markus Gartner, che ha annunciato anche un importante passo avanti sul fronte della viabilità. Se le operazioni di sgombero e messa in sicurezza procederanno come previsto, la strada della Valle Aurina dovrebbe riaprire entro mezzogiorno a senso unico alternato.
Proseguono intanto gli interventi con escavatori e mezzi pesanti per rimuovere fango e detriti e ripristinare completamente la viabilità dopo la frana provocata dal maltempo.
L'obiettivo è tornare alla piena normalità nel più breve tempo possibile.