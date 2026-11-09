BOLZANO. "Non ho nulla contro il pollo fritto, ci mancherebbe, ma visto il grande numero di turisti cinesi, coreani e giapponesi che visitano le Dolomiti, aspettiamo l'apertura di uno pseudo rifugio sushi". E' il commento del presidente del Cai Alto Adige, Carlo Alberto Zanella, in merito alla notizia dell'arrivo in alta quota di una catena internazionale di fast food di pollo fritto.

Secondo Zanella il discorso non va limitato ai due casi di Madonna di Campiglio e Cortina, ma il discorso va esteso. "Bisogna prendere in considerazione anche certe strutture con piscina coperta, sauna e ristorante stellato, per non dimenticare la vasca jacuzzi nelle camere. Il tutto con il costo di 300-400 euro a notte che non possono essere considerati rifugi, ma casomai resort, ristoranti oppure alberghi di lusso. E per questo non dovrebbero godere dei contributi pubblici destinati invece ai rifugi". "Sarebbe ora di cominciare a mettere un po' di ordine anche in questo: un rifugio faccia il rifugio, altrimenti faccia il ristorante", conclude Zanella.