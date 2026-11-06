Ristorazione

A partire dal 5 dicembre, apriranno due nuovi ristoranti KFC in alta montagna, a Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo, in collaborazione con SUPER G. Il locale trentino si troverà a Piana di Nambino, a 1.700 metri, e sarà operativo per l'intera stagione invernale.