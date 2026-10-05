BOLZANO. Il richiamo dei Kastelruther Spatzen supera ancora una volta i confini dell’Alto Adige. A pochi giorni dalla 40ª edizione della grande festa dedicata al gruppo folk di Castelrotto, sono già decine di migliaia i fan provenienti dalla Germania che stanno raggiungendo il territorio altoatesino. Un afflusso che si riflette anche a Bolzano, dove in questi giorni il centro storico registra una presenza particolarmente consistente di visitatori tedeschi.

L'appuntamento è in programma dal 9 all'11 ottobre a Castelrotto, paese d'origine dei «Passerotti di Castelrotto», ai piedi dello Sciliar. La manifestazione si svolgerà all'interno di un grande tendone allestito per l'occasione e, per questa edizione speciale, i biglietti sono esauriti da tempo.

Il traguardo dei quarant'anni rappresenta uno dei motivi dell'attesa, ma c'è anche un altro elemento che ha contribuito ad alimentare l'interesse del pubblico: il ritorno sul palco di Norbert Rier, voce e volto storico della formazione, dopo un periodo di convalescenza seguito a un intervento al cuore.

Per molti dei fan in arrivo dalla Germania, però, la festa non si limita alle ore trascorse sotto il tendone. Il concerto diventa l'occasione per fermarsi in Alto Adige per alcuni giorni, trasformando l'appuntamento musicale in un vero e proprio fine settimana di vacanza. Una dinamica che porta presenze anche al di fuori di Castelrotto e rende visibile l'impatto dell'evento sul movimento turistico autunnale.

La popolarità della band, infatti, è soprattutto legata al mondo di lingua tedesca. In Germania e Austria i Kastelruther Spatzen sono tra i gruppi più conosciuti della musica folk, mentre in Italia il loro nome rimane molto meno familiare al grande pubblico. Il gruppo, formato da sette musicisti altoatesini, avrebbe venduto oltre 15 milioni di dischi nel corso della sua carriera.

Il programma della festa accompagnerà il pubblico per tre giornate. Venerdì 9 ottobre il primo concerto è previsto in serata, mentre sabato sono in programma sia un appuntamento pomeridiano sia uno serale. La manifestazione proseguirà domenica 11 ottobre con il tradizionale appuntamento del mattino e ulteriori esibizioni.

La festa arriva così a un anniversario importante mantenendo intatta la capacità di attirare pubblico dall'estero. Un evento nato attorno a un gruppo musicale altoatesino è diventato negli anni un appuntamento capace di richiamare migliaia di persone dal mondo germanofono, con ricadute che interessano alberghi, ristorazione, commercio e servizi.

E già in questi giorni il fenomeno è evidente. A Bolzano, come a Castelrotto e nelle località vicine, l'arrivo dei fan anticipa l'inizio ufficiale della festa, confermando quanto sia profondo il legame tra la band e il suo pubblico e quanto il Kastelruther Spatzen Fest continui a rappresentare un appuntamento di richiamo per l'Alto Adige anche fuori dalla stagione turistica tradizionale.