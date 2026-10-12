LAIVES. Nel centro di San Giacomo c'è un impianto semaforico che fin da quando è stato installato ha creato irritazione, sia fra i residenti (che hanno raccolto centinaia di firme per chiedere migliorie) sia fra gli automobilisti che puntualmente si ritrovano in coda in attesa che scatti il verde. In questi giorni sono stati eseguiti lavori e, come conferma l'assessore alla mobilità Giuliano Vettorato (che ha "ereditato" il problema dall'ex assessore Paolo Zenorini), appena possibile saranno attivate le modifiche alla regolazione degli impianti.«Prevediamo modifiche finalizzate alla fluidificazione del traffico, sia per quanto riguarda il secondo semaforo che si incontra arrivando a San Giacomo da sud (quello nei pressi del giardinetto antistante la caserma dei vigili del fuoco), sia per l'impianto semaforico posto una decina di metri più avanti, dove via San Giacomo incrocia via Wagner», dice Vettorato, «In via Wagner, il verde per l'immissione su via San Giacomo scatterà solo quando effettivamente il sistema rileverà un mezzo in attesa, e questo grazie alle "spire" collocate sotto l'asfalto che rileveranno la presenza di un veicolo, mentre l'attraversamento dei pedoni sarà dotato di un sistema "a chiamata", così come per l'attraversamento in corrispondenza dell'altro semaforo».

Dei due impianti, quello più criticato è proprio il primo, dato che non è a servizio di un incrocio ma di un passaggio pedonale che però è utilizzato da poche persone, tant'è che più d'uno si chiede a che cosa serva, anche perché una decina di metri più avanti c'è il semaforo in corrispondenza di via Wagner che svolge le stesse funzioni. Un altro problema causato dal primo impianto (e che contribuisce a creare il caos durante le ore in cui il traffico dei residenti pendolari è ai massimi livelli) è quello delle colonne di automezzi fermi anche in via Maso Hilber, altra strada residenziale (sulla quale si affacciano l'ingresso della zona scolastica di San Giacomo e la caserma dei vigili del fuoco). Succede infatti, specialmente fra le 7 e le 8 del mattino, che appena scatta il rosso, su via San Giacomo si formi una colonna di auto, che impedisce ai mezzi in arrivo da via maso Hilber di immettersi a loro volta su via San Giacomo in direzione di Bolzano, ed è il caos, con l'aggravante che, nella stessa fascia oraria, via Maso Hilber è percorsa e attraversata da decine di bambini diretti a scuola. Per fortuna c'è la nonna vigile a sorvegliare la situazione. Tra l'altro, con la costruzione di una cinquantina di nuovi alloggi in fondo a via Maso Hilber inevitabilmente è cresciuto anche il traffico di mezzi che vanno e vengono da lì; uno scenario da incubo quotidiano. Cosa fare quindi per cercare almeno di migliorare la situazione?Il comitato dei cittadini promosso dalla consigliera comunale Maira Nicoletti (Uniti per Laives), che a San Giacomo vive, lo ha ribadito più volte: prima di tutto, andrebbero coordinati meglio i vari impianti semaforici lungo via San Giacomo (sono cinque nell'arco di circa 500 metri). Quindi bisognerebbe far sì che per gli attraversamenti pedonali venga attivato il pulsante di chiamata, in maniera che, se non attraversa nessuno, il semaforo rimanga stabilmente sul verde, questo specialmente per il primo impianto, mentre per quello all'incrocio fra via San Giacomo e via Wagner, insieme al pulsante di chiamata per i pedoni, ci sia anche quello che rileva automaticamente la presenza di un mezzo in attesa all'incrocio e solo a quel punto faccia scattare il rosso per chi arriva da via San Giacomo.È solo il caso di sottolineare che, con l'avvio dei lavori per il sottopasso stradale in via Einstein, in zona industriale a Bolzano, se non verranno risolti questi nodi, per la viabilità a San Giacomo il rischio sarà quello di un ulteriore aggravamento.