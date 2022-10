Con la moto contro un’auto, 30enne ferito a Lana

Adriana Volpe non ci sta e si ribella alla bufera mediatica che ha accompagnato la sua denuncia di maltrattamenti a carico dell’ex marito. Con un amaro sfogo su Instagram spiega: «È il mio primo e ultimo comunicato che faccio. Vi chiedo di rispettare una situazione molto delicata e grave perché è in atto un procedimento penale per maltrattamenti. Siete difronte ad un codice rosso con una minore che oggi ha solo 11 anni. Mia figlia merita e deve essere rispettata».