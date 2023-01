Funicolare Merano-Scena, «progetto aperto». Parte il percorso partecipativo

BOLZANO. Sarà un percorso partecipativo aperto ai suggerimenti arrivati e che arriveranno a definire il progetto della funicolare Merano-Scena, che potrebbe essere modificato. Lo hanno stabilito Provincia e Comuni interessati dall’opera, che hanno concordato le tappe da seguire.

E' di pochi giorni fa la raccolta firme promossa dal comitato “Funicolare per Scena non così” che ha organizzato dei gazebo in centro storico e raccolto 2600 no all'attuale progetto: «Tutto è stato fatto in fretta e furia, nessuno fra i firmatari sapeva nulla del progetto e del tracciato». Altre iniziative In programma nei prossimi giorni

Ad agosto la Provincia, di concerto con i Comuni di Merano, Scena e Tirolo, ha elaborato il progetto per una funicolare da Merano a Scena, dopo la conferma del finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture.

Oltre al collegamento diretto tra Merano e Scena, il progetto prevede anche un concetto globale di mobilità nell'area di Merano. "Prima d'indire una gara d'appalto per l'ulteriore pianificazione, vogliamo ottimizzare il progetto attuale insieme ai Comuni, visto che da allora abbiamo ricevuto numerosi suggerimenti", ha dichiarato il direttore del Dipartimento Mobilità della Provincia, Martin Vallazza. A tal fine, nelle prossime settimane verrà definito il percorso da seguire e verranno accolti i suggerimenti delle parti interessate e dei cittadini. Il direttore del Dipartimento ha anche sottolineato che il progetto potrebbe ancora subire alcune modifiche nel corso di questo processo di ottimizzazione.

"Per Merano abbiamo sempre chiesto la riduzione del traffico stradale. Ci aspettiamo questo risultato da questo concetto di mobilità, che sarà parte integrante del nuovo piano urbano di mobilità sostenibile", afferma il sindaco Dario Dal Medico.

La sindaca di Scena Annelies Pichler ha sottolineato l'opportunità di questo progetto come alternativa di trasporto orientata al futuro. Anche per il sindaco del Comune di Tirolo Erich Ratschiller, la riduzione del trasporto individuale di passeggeri è la preoccupazione più importante. Il processo di ottimizzazione ora previsto inizierà parallelamente al piano di mobilità sostenibile del Comune di Merano, in quanto il progetto sarà parte integrante del piano stesso. "Abbiamo concordato tra la Provincia e i Comuni di rendere partecipative tutte le fasi successive della pianificazione. Siamo consapevoli che il breve periodo di tempo dello scorso agosto non ha reso possibile tutto ciò. Ora, però, ci prendiamo il tempo per una discussione più approfondita dei vari suggerimenti che ci sono già pervenuti", conclude Vallazza.

Già la prossima settimana si terrà il primo incontro tecnico e, con il lancio del piano della mobilità a Merano a fine gennaio, partirà anche l'iter partecipativo per la funicolare.