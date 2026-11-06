MERANO. Merano 2000 archivia un'estate positiva, con circa 190mila primi ingressi registrati nel corso della stagione. Un risultato che conferma l'attrattività del comprensorio altoatesino, scelto da residenti e turisti per trascorrere giornate in montagna tra escursioni, relax, gastronomia e panorami sulle cime circostanti.

A contribuire all'andamento favorevole sono state anche le condizioni meteorologiche particolarmente positive, che hanno incentivato le presenze nell'area escursionistica. Il bilancio conferma il ruolo di Merano 2000 non soltanto come meta turistica per i visitatori provenienti da fuori provincia e dai territori limitrofi, ma anche come importante spazio ricreativo per la popolazione locale.

Conclusa la stagione estiva, l'attenzione si sposta ora sull'inverno 2026/27. La riapertura degli impianti di risalita è fissata per venerdì 27 novembre, data che segnerà ufficialmente l'inizio della nuova stagione sciistica. Nel frattempo, proseguono i preparativi per accogliere gli appassionati della neve, con l'obiettivo di garantire piste preparate e condizioni adeguate per le attività invernali.

Tra le iniziative commerciali in vista della riapertura figura anche il nuovo skipass 8x, che permetterà di sciare per otto giornate durante la bassa stagione a condizioni particolarmente vantaggiose. Fino al 30 novembre compreso sarà possibile usufruire della prevendita, che riguarda anche l'abbonamento escursionistico invernale.

Soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa da Andreas Zanier, presidente di Merano 2000 Funivie Spa, che ha ringraziato il personale per il lavoro svolto durante i mesi estivi. «Sono molto soddisfatto dell'ottimo andamento della stagione estiva e desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il nostro team», ha dichiarato, sottolineando il contributo delle collaboratrici e dei collaboratori al raggiungimento degli obiettivi.

Zanier ha inoltre ricordato che l'organizzazione della stagione invernale è già entrata nel vivo. L'obiettivo, ha spiegato, è offrire agli ospiti, a partire dal 27 novembre, piste perfettamente preparate ed esperienze sulla neve.