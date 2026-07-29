BOLZANO. Nel caso dei patentini di bilinguismo falsi in Alto Adige la Procura di Bolzano sta procedendo per falso ideologico. Gli inquirenti stanno verificando, caso per, se l'esame è stato realmente sostenuto oppure affrontato da altri e se le risposte sono state comunicate prima dell'esame. Per il momento, gli indagati non hanno ricevuto l'avviso di garanzia.

La Procura della Corte dei conti, invece, si é mossa e si muove autonomamente dall'inchiesta penale. Se é accertata la falsità del titolo esibito al momento dell'assunzione, si procede - come si sta procedendo caso per caso - alla contestazione del danno erariale.

