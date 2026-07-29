BOLZANO. Nel caso dei patentini di bilinguismo falsi in Alto Adige la Procura di Bolzano sta procedendo per falso ideologico. Gli inquirenti stanno verificando, caso per, se l'esame è stato realmente sostenuto oppure affrontato da altri e se le risposte sono state comunicate prima dell'esame. Per il momento, gli indagati non hanno ricevuto l'avviso di garanzia.

Leggi anche

Cronaca

Inchiesta sui patentini, verifiche su 1.700 certificazioni linguistiche

Inchiesta sui patentini, verifiche su 1.700 certificazioni linguistiche
Inchiesta sui patentini, verifiche su 1.700 certificazioni linguistiche

La Procura della Corte dei conti, invece, si é mossa e si muove autonomamente dall'inchiesta penale. Se é accertata la falsità del titolo esibito al momento dell'assunzione, si procede - come si sta procedendo caso per caso - alla contestazione del danno erariale.
 

Leggi anche

Cronaca

Falsi patentini, dal caso nasce il dibattito sul futuro del bilinguismo

Falsi patentini, dal caso nasce il dibattito sul futuro del bilinguismo
Falsi patentini, dal caso nasce il dibattito sul futuro del bilinguismo

 