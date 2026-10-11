ORTISEI. Pensava di aver trovato un'offerta conveniente per noleggiare un'auto, ma è finito nella trappola di due truffatori. Vittima del raggiro un 42enne originario della provincia di Cagliari, che ha perso 420 euro dopo una trattativa condotta interamente su WhatsApp. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Ortisei hanno portato alla denuncia di due uomini, un 19enne della provincia di Napoli e un 45enne della provincia di Ascoli Piceno.

La vittima era stata attirata da un finto autonoleggio online che proponeva un'utilitaria a condizioni vantaggiose. Dopo un primo tentativo di bonifico istantaneo non riuscito, l'uomo è stato convinto a trasferire 420 euro sul conto del 19enne. Incassato il denaro, i sedicenti noleggiatori sono spariti senza fornire alcun veicolo.

Gli accertamenti sui movimenti bancari hanno consentito ai militari di risalire ai due presunti responsabili. In particolare, sul conto del 45enne marchigiano, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, sarebbero transitati soldi provenienti da diverse truffe, per un importo complessivo superiore a 5mila euro. L'uomo è stato denunciato anche per riciclaggio.

I carabinieri invitano cittadini e turisti a prestare attenzione alle prenotazioni online, soprattutto quando le trattative avvengono esclusivamente tramite WhatsApp e vengono richiesti bonifici istantanei verso conti personali. In caso di sospetti, il consiglio è di interrompere il pagamento e rivolgersi al 112.