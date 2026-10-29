CASTELROTTO. Aveva compiuto 23 anni lo scorso 5 settembre. La passione per i motori, l'impegno nei vigili del fuoco volontari di Siusi, il legame con il fratello e la sorella, le serate d'inverno trascorse con gli amici a preparare i costumi da Krampus. Nathan Silbernagl è scomparso improvvisamente martedì sera in un incidente sull’A22, lasciando sgomenta la comunità di Castelrotto.





«Era un ragazzo molto conosciuto, impegnato nel volontariato, con tanti amici e una famiglia meravigliosa», sospira la sindaca di Castelrotto, Cristina Pallanch. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati anche sui canali social dei vigili del fuoco volontari di Siusi, di cui Nathan faceva parte dal 2023.





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