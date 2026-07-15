BOLZANO. "In merito al grave incidente stradale in cui sono stato coinvolto, vi chiedo di rispettare il mio momento di dolore e la mia necessità di riservatezza", così con un post sul profilo Instagram l'ex discesista azzurro Peter Runggaldier dopo la tragedia a Passo Sella che ha visto la morte della 30enne Laura Viktoria Härtig, vittima di un fatale incidente durante una gita in bicicletta proprio con la moto sulla quale viaggiava l'ex atleta azzurro.



La donna era stata trasportata in elicottero prima all'ospedale di Bolzano, per poi essere trasferita in una clinica specializzata in Baviera, dove è poi spirata, a meno di tre settimane dall'incidente. "Il mio pensiero va a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie. Confido nella vostra sensibilità", conclude Runggaldier.