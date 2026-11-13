BOLZANO. Più risorse per la ricerca e misure contro il traffico lungo l'asse del Brennero. Sono i temi delle due mozioni presentate da Süd-Tiroler Freiheit in Consiglio provinciale, con le firme di Bernhard Zimmerhofer e Sven Knoll. Le proposte riguardano gli investimenti nell'innovazione e la tutela dei residenti nelle vallate attraversate dall'autostrada.

Zimmerhofer chiede di portare entro cinque anni la spesa per ricerca e sviluppo al 3% del Pil, prevedendo le prime risorse già nel bilancio provinciale 2027. Attualmente l'Alto Adige investe lo 0,78%, una quota inferiore all'obiettivo europeo. Secondo il consigliere, maggiori finanziamenti favorirebbero occupazione qualificata, competitività delle imprese e opportunità per i giovani.

La mozione di Knoll riguarda, invece, il tunnel di base del Brennero. Il consigliere sollecita un intervento congiunto della Provincia e del Tirolo presso BBT, Roma e Vienna per evitare nuovi ritardi. L'obiettivo è concludere i lavori entro il 2033 e avviare l'esercizio nel 2034, garantendo trasparenza su costi, tempi e avanzamento dell'opera.

Nell'attesa, Süd-Tiroler Freiheit propone divieti temporanei di uscita dall'autostrada per il traffico di attraversamento, nelle situazioni di maggiore congestione. Le limitazioni servirebbero a impedire che i veicoli invadano le strade dei paesi. «Ogni ulteriore ritardo significa altri anni di code, rumore e sostanze inquinanti», avverte Knoll, richiamando le conseguenze per le comunità della Valle Isarco e della Valle dell'Adige.