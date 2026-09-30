EGNA. Prima l'intervento dei carabinieri e la sanzione per ubriachezza manifesta, poi, poche ore dopo, il nuovo incontro con i militari per il furto di una bottiglia di vino. Protagonisti dell'episodio sono due uomini che, al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per furto in concorso.

Accompagnati inizialmente nella caserma dei carabinieri di Egna, i due avrebbero mantenuto un atteggiamento provocatorio e poco collaborativo. Dopo gli accertamenti e la sanzione per lo stato di ubriachezza, sono stati lasciati liberi, non essendoci ulteriori motivi per trattenerli.

Poco dopo hanno raggiunto un locale di Egna che stava chiudendo. Una dipendente, anche alla luce del loro stato di alterazione, si è rifiutata di servirli. I due avrebbero quindi iniziato a importunare i clienti, per poi prendere una bottiglia di vino dagli scaffali e allontanarsi senza pagarla.

Il gestore ha chiamato i carabinieri, che li hanno rintracciati poco distante e riportati in caserma. Entrambi sono stati denunciati per furto in concorso. La loro posizione è ora all'esame dell'autorità giudiziaria e di quella di pubblica sicurezza anche per le valutazioni relative alla permanenza sul territorio nazionale.