BOLZANO. La Procura ha chiesto di acquisire i tabulati telefonici di Tobias Unterhofer, l'allevatore scomparso sul Renon lo scorso 23 settembre. Quella notte un incendio ha distrutto l'enorme capannone in cui l'uomo allevava circa 3mila galline ovaiole. Tra i resti del tremendo rogo non è stata trovata alcuna traccia riconducibile all'allevatore e, con il passare delle settimane, il mistero si infittisce.

L'ultima relazione dei vigili del fuoco non ha chiarito le cause dell'incendio. Al contrario, ha sottolineato come tutte le ipotesi rimangano aperte. Le indagini proseguono e, nel frattempo, la famiglia potrebbe attivarsi per chiedere ulteriori perizie sul luogo del rogo.

Gli inquirenti puntano ora sui tabulati telefonici, di cui la Procura ha già chiesto l'acquisizione. L'obiettivo è analizzare la cronologia delle chiamate, comprese quelle ricevute e quelle rimaste senza risposta, oltre ai dati di aggancio alle celle della rete mobile. Un'attività tecnica che potrebbe fornire indicazioni utili per ricostruire gli ultimi spostamenti dell'allevatore, circoscrivere l'area delle ricerche e verificare la presenza del suo telefono nelle zone di interesse investigativo.

La vicenda

La notte del 23 settembre l'incendio ha distrutto il fienile del maso Voglhauserhof, a Longostagno, sul Renon, uccidendo circa tremila galline. Da quel momento si sono perse le tracce del titolare, Tobias Unterhofer, 43 anni.

Nei giorni successivi al rogo, i vigili del fuoco avevano setacciato palmo a palmo le rovine del fienile, senza trovare resti umani. Le ricerche erano state rese particolarmente difficili dalla presenza dei resti dei volatili morti tra le fiamme. Tuttavia, secondo gli esperti, la temperatura raggiunta dall'incendio non sarebbe stata tale da distruggere qualsiasi traccia di una persona eventualmente rimasta intrappolata nell'edificio.

Nella speranza di trovare Unterhofer nei dintorni del maso, tre giorni dopo l'incendio era stata organizzata una vasta battuta di ricerca, con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, della Protezione civile e delle forze dell'ordine. Le operazioni si erano protratte per numerose ore, ma anche in quell'occasione non era emerso alcun elemento utile a chiarire che fine avesse fatto l'allevatore.

Ma.An.