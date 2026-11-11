BOLZANO. Un euro su sei del bilancio provinciale viene destinato all’istruzione. La Provincia di Bolzano ha portato la spesa per la scuola a 1,31 miliardi di euro, il 47% in più rispetto al 2016, mentre il numero di bambini e studenti è leggermente diminuito: da 92.035 a 90.276 nel 2025. I dati sono stati presentati l’11 novembre dagli assessori Marco Galateo, Philipp Achammer e Daniel Alfreider.

Nel bilancio di previsione 2027 la scuola rappresenta la seconda voce di spesa, con circa 1,5 miliardi, pari al 16,32% del totale. La quota maggiore riguarda il personale: gli stipendi sono passati da 778 milioni nel 2016 a 1,12 miliardi nel 2025, con un aumento vicino al 44%. Nelle scuole statali gli equivalenti a tempo pieno sono cresciuti da 7.876 a 8.225, il 4,4% in più.

Particolare attenzione è rivolta all’integrazione scolastica, il settore che ha registrato l’aumento percentuale più consistente di personale. La Provincia punta ad ampliare gli organici secondo le necessità, rafforzare la formazione degli addetti e collegarli più direttamente ai distretti e alle direzioni scolastiche. Nell’anno scolastico 2024/25 il rapporto aritmetico era di 8,05 alunni per docente a tempo pieno.

«L’istruzione continua a rappresentare un investimento strutturale», ha sottolineato Galateo. Achammer ha parlato di una scuola «in buona salute», pur con margini di miglioramento. Alfreider ha ribadito la priorità attribuita al settore nel bilancio 2027. L’obiettivo condiviso è garantire risorse e sostegni adeguati a tutti e tre i sistemi scolastici dell’Alto Adige.