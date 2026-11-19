ROMA. «Perché a Bolzano combatte ciò che a Roma impone per legge?». È la domanda che Julia Unterberger, senatrice e presidente del Gruppo per le Autonomie, ha rivolto alla destra intervenendo in Aula sul decreto Scuola. Dal tetto del 30 per cento di alunni stranieri nelle classi alle sanzioni per i genitori, secondo la senatrice il Governo ripropone misure analoghe a quelle che il centrodestra aveva contestato in Alto Adige quando il dibattito riguardava le scuole di lingua tedesca.

Unterberger ha spiegato che da anni molte famiglie italiane scelgono di iscrivere i figli nelle scuole tedesche e che una parte dei bambini arriva senza conoscere la lingua. «Da noi la questione riguarda soprattutto gli italiani, a livello nazionale gli stranieri», ha osservato. La senatrice ha ricordato il caso della primaria Goethe di Bolzano, dove nell’agosto 2024 la dirigente decise di formare una classe separata per gli alunni che non conoscevano il tedesco. Secondo il racconto di Unterberger, l’assessore provinciale alla scuola italiana, esponente di Fratelli d’Italia, denunciò il rischio di discriminazioni. Nel 2025, ha aggiunto, le critiche della destra investirono anche le proposte della Svp su verifiche linguistiche, corsi obbligatori e composizione delle classi.

Il confronto si è poi spostato sulle multe. Unterberger ha ricordato che nel giugno 2026 il Consiglio provinciale di Bolzano discusse sanzioni per i genitori che non partecipavano agli incontri e alle attività scolastiche previste. La disposizione, ha riferito, fu stralciata dopo che il ministro Giuseppe Valditara prospettò un’impugnazione davanti alla Corte costituzionale. «Peccato che, poche settimane dopo, a Roma, una multa fino a 1.000 euro per i genitori stranieri che non partecipano ai corsi di lingua venga presentata come uno strumento necessario per responsabilizzare le famiglie».

Sul limite del 30 per cento, Unterberger ha sostenuto che potrebbe comportare la redistribuzione degli alunni stranieri tra scuole diverse. Ha infine richiamato la funzione delle scuole tedesche e ladine in Alto Adige, che a suo giudizio rende ancora più evidente la contraddizione. «I principi devono valere sempre», ha concluso. «A Roma come a Bolzano».