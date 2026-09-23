RENON. Sono state sospese intorno alle 15.30 le ricerche al Vogelhauserhof di Longostagno, sul Renon, dove da questa mattina i vigili del fuoco stavano operando tra le macerie del fienile e della stalla distrutti da un violento incendio. Lo stop è stato disposto dalla magistratura, al termine delle operazioni condotte per verificare se tra i resti della struttura potessero esserci tracce della persona che risulta ancora irreperibile.

L'incendio era divampato poco dopo l'una della notte. L'allarme era scattato intorno all'1.17 e, all'arrivo dei primi soccorritori, il fienile era già completamente avvolto dalle fiamme. Il rogo ha distrutto la struttura utilizzata come fienile e stalla, mentre il massiccio intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si estendessero agli edifici vicini.

Nel corso della giornata le operazioni si sono concentrate anche sullo smassamento delle macerie, con l'obiettivo di verificare la presenza di eventuali resti della persona che non è stata ancora rintracciata. Sul posto hanno lavorato circa 40 vigili del fuoco, dopo che durante la notte erano stati impegnati circa 150 soccorritori.

Gli altri componenti della famiglia sono stati rintracciati e stanno bene. Non è però ancora possibile stabilire con certezza se la persona mancante si trovasse all'interno del maso quando è scoppiato l'incendio: non viene quindi esclusa la possibilità che si trovi altrove.

Il rogo ha avuto conseguenze pesanti anche per gli animali. Sette mucche sono state portate in salvo, mentre sono morti numerosi animali presenti nella struttura, tra cui migliaia di galline secondo le prime ricostruzioni.

Con la sospensione delle ricerche, resta ora da capire quali saranno i prossimi passaggi disposti dalla magistratura. Proseguono inoltre gli accertamenti sulle cause dell'incendio, ancora da chiarire.