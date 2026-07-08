BOLZANO. Proseguono i disagi per i collegamenti ferroviari sull'asse del Brennero a causa dei lavori sul nodo di Firenze. Anche oggi i passeggeri diretti a Roma hanno dovuto fare i conti con un viaggio più lungo del previsto, seppur con un'organizzazione che ha limitato i problemi rispetto ai giorni precedenti.

Chi è partito dalla stazione di Bolzano alle 7.45 a bordo del Frecciarossa 8507 ha raggiunto Roma Termini dopo poco più di sette ore di viaggio. In condizioni normali, con il collegamento diretto ad alta velocità, lo stesso tragitto richiede mediamente circa quattro ore e 50 minuti.

Come già avvenuto nei giorni scorsi, i passeggeri sono stati fatti scendere a Firenze Santa Maria Novella, dove erano presenti operatori di Trenitalia e volontari della Protezione civile per fornire assistenza. Dopo una breve sosta in una sala d'attesa, durante la quale sono stati distribuiti acqua e snack, i viaggiatori sono stati accompagnati ai bus sostitutivi.

Le navette hanno attraversato la città in circa venti minuti, scortate dalla Polizia locale, raggiungendo la stazione di Firenze Campo di Marte. Da qui i passeggeri sono saliti sul Frecciarossa delle 13.10 diretto a Roma Termini.

L'arrivo nella capitale è avvenuto poco prima delle 15, sostanzialmente in orario rispetto al treno riprogrammato. I disagi, dunque, sono rimasti contenuti rispetto a quelli registrati lunedì, quando molti viaggiatori avevano dovuto affrontare attese più lunghe e maggiori difficoltà durante il trasferimento tra le due stazioni fiorentine.