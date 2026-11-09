BOLZANO. Un attacco informatico mirato contro la società che realizza il tunnel di base del Brennero. La BBT SE conferma con un comunicato che il 17 ottobre 2026 alcuni hacker sono riusciti ad accedere a un server utilizzato per lo scambio di documenti con gli affidatari italiani. Il sistema conteneva complessivamente 812 gigabyte di dati, tra documentazione tecnica e amministrativa. La società ha precisato che l'intrusione non ha compromesso i lavori di costruzione.

Dopo aver scoperto l'attacco, BBT SE ha immediatamente isolato i sistemi interessati, attivando le procedure di sicurezza e incaricando specialisti esterni di svolgere verifiche informatiche. Gli esperti stanno monitorando l'eventuale diffusione dei documenti sottratti. Al 9 novembre non risultano pubblicazioni dei dati. Eventuali contatti da parte degli hacker saranno segnalati alle autorità giudiziarie.

Secondo le verifiche effettuate, l'attacco ha riguardato esclusivamente il server destinato agli scambi con soggetti esterni. I sistemi informatici interni non risultano coinvolti e non si sono registrate ripercussioni sulle attività operative o sui cantieri. La società esclude rischi per la sicurezza dei lavori e per il futuro esercizio ferroviario. I documenti di BBT interessati sono prevalentemente atti già pubblici, come gare d'appalto e dati topografici.

Gli affidatari italiani coinvolti sono stati informati, mentre non risultano interessate imprese austriache. Dell'accaduto sono stati avvisati l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la Polizia Postale e il Garante per la protezione dei dati personali. Le indagini della magistratura italiana sono ancora in corso per chiarire modalità e conseguenze dell'intrusione.