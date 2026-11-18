BOLZANO. «Bene che sul versante austriaco finalmente si rompa il silenzio e si lamentino le criticità». Il segretario generale della Fillea Cgil dell’Alto Adige, Marco Nardini, interviene sulle segnalazioni di alcuni operai del Tunnel del Brennero. I lavoratori si sarebbero rivolti in forma anonima all’emittente ORF Tirol e al Partito comunista austriaco, riferendo di ventilazione insufficiente in galleria e di frequenti malori.

«Quanto emerge conferma ciò che denunciamo da tempo: ritmi e carichi di lavoro non sostenibili, turni che arrivano fino a dodici ore e un sistema in cui il sindacato fatica persino ad avere accesso diretto ai lavoratori», afferma Nardini. «Ora le verifiche annunciate non devono restare una dichiarazione di principio, ma tradursi in controlli indipendenti e in misure concrete».

La Fillea Cgil chiede turni ordinari di otto ore anche nei lotti austriaci, lo stop agli straordinari sistematici e un coordinamento vincolante tra le istituzioni dei due Paesi e BBT SE per applicare gli stessi standard di prevenzione in tutti i lotti. Nardini si dice disponibile a incontrare il Partito comunista austriaco per concordare una strategia comune e a «programmare uno sciopero in Austria, a nostro avviso un passo necessario, dopo sei morti e numerosi infortuni gravi».

BBT SE e il consorzio di costruzione hanno annunciato una verifica sulle segnalazioni e negano che nel cantiere vi siano pressioni eccessive sui tempi di lavoro o sul rendimento degli operai. Nardini accoglie positivamente l’impegno della società e chiede che alle dichiarazioni seguano interventi in tempi brevi. «La sicurezza di chi lavora deve venire rispettata su entrambi i versanti».