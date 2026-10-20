BOLZANO. La Galleria di base del Brennero entrerà in esercizio nel 2034, con un costo complessivo aggiornato a 11,7 miliardi di euro. È quanto comunicato oggi, martedì 20 ottobre, dalla società Bbt Se, che ha rivisto tempi e costi dell'infrastruttura ferroviaria a seguito dei lavori di progettazione relativi all'attrezzaggio del tunnel.

Il nuovo cronoprogramma prevede il completamento dei lavori nel 2033, mentre l'anno successivo sarà dedicato ai collaudi, al pre-esercizio e all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge. L'obiettivo è arrivare alla messa in servizio dell'infrastruttura nel 2034, attraverso un sistema operativo coordinato tra Italia e Austria.

Una delle principali novità progettuali riguarda la trasformazione del cunicolo esplorativo in una galleria di servizio. La soluzione consentirà di effettuare gli interventi di manutenzione senza dover interrompere la circolazione ferroviaria, con l'obiettivo di aumentare la capacità del tunnel e migliorarne la gestione operativa.

L'aggiornamento annunciato da Bbt Se ridefinisce dunque il calendario e il quadro economico di una delle principali infrastrutture ferroviarie europee. La nuova previsione fissa al 2034 l'entrata in funzione della Galleria di base del Brennero, una volta completate tutte le verifiche tecniche e amministrative necessarie.