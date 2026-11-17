BOLZANO. Sono 325 le donne che nel 2026 si sono rivolte al centro di ascolto antiviolenza della Gea (numero verde 800 27 64 33). Il 40% in più rispetto al 2022. Ventotto le donne, con trentasei bambini, accolte e accompagnate dalla Casa alloggi protetti.

Venti donne, con le loro bimbe e i loro bimbi, hanno trovato riparo nella casa della Gea. «Questi sono i numeri perché questi sono i posti - dicono Trixy von Pretz e Christine Clignon, presidenti delle due associazioni antiviolenza - Ma il bisogno sarebbe molto più alto».

E il problema di trovare un posto dove vivere non si risolve una volta uscite dalla casa protetta.Parallelamente al lavoro dei centri, c'è l'impegno delle forze dell'ordine: da gennaio a oggi il questore Giuseppe Ferrari ha disposto 55 ammonimenti per casi di stalking.



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