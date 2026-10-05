BOLZANO. Una sera per entrare nei musei gratuitamente e scoprire la città attraverso mostre, musica, laboratori e iniziative pensate per tutte le età. Giovedì 16 ottobre torna a Bolzano la “Lunga notte dei musei”, con dieci istituzioni cittadine che dalle 16 a mezzanotte apriranno le proprie porte al pubblico.

Il programma attraverserà diversi quartieri e proporrà appuntamenti pensati per pubblici differenti. Al Museion sarà possibile visitare la grande retrospettiva dedicata all’artista Rammellzee, accompagnata da un dj set elettronico. A Castel Roncolo, invece, la serata avrà un’impronta medievale, con laboratori, approfondimenti sulla moda dell’epoca e un’Escape game dal vivo.

Al Museo Mercantile spazio a una caccia al tesoro e alla mostra fotografica dedicata alle storiche inondazioni dell’Adige, mentre al Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige il pubblico potrà visitare la mostra “Funga” e assistere a spettacoli di magia.

La proposta proseguirà al Museo Archeologico dell’Alto Adige, tra disegni e ricerche, e al Museo Eccel Kreuzer, con esperienze multisensoriali e percorsi dedicati alla dimensione futurista dell’arte. Al Monumento alla Vittoria sarà invece possibile ripercorrere alcune delle pagine più significative della storia locale, dal fascismo all’occupazione nazista.

Il Museo Civico aprirà al pubblico le sue storiche “stube”, diventate anche set cinematografici per film di Pier Paolo Pasolini e Leni Riefenstahl. Al Museo della Scuola è previsto un percorso-gioco rivolto a un pubblico dai 8 ai 99 anni, mentre alla Casa Semirurali sarà protagonista la memoria del quartiere Sciangai e delle sue trasformazioni nel tempo.

Per l’intera durata della manifestazione, l’ingresso alle dieci istituzioni sarà gratuito. L’iniziativa è promossa dall’Azienda Musei Provinciali con il sostegno di Alperia e della Fondazione Cassa di Risparmio.

A facilitare gli spostamenti tra le diverse sedi saranno inoltre tre linee di bus navetta gratuite, pensate per collegare il centro di Bolzano con le strutture più periferiche. Una formula che permetterà di costruire un vero e proprio itinerario culturale lungo tutta la città, concentrando in un’unica serata mostre, storia, arte, musica e attività per famiglie.