LUSON. Una donna anziana guarda dritto in camera con una sigaretta appena accesa. Nessuna posa, nessuna concessione. È «Liese», il ritratto in bianco e nero che ha portato a New York un pezzetto di Luson e che è valso a Bea Hinteregger la medaglia di bronzo nella categoria Portrait agli Exposure One Awards 2026.

Non è l’unico premio. La fotografa brissinese ha vinto anche il People’s Vote Award nella categoria Minimalism con «Scale», un’immagine nata, racconta, quasi per caso.

Partecipanti da 87 Paesi

Gli Exposure One Awards sono un concorso internazionale con sede a New York dedicato esclusivamente alla fotografia in bianco e nero. Lo organizza il Creative Resource Collective. L’edizione 2026 del Photographer of the Year Contest è stata la più partecipata della sua storia, con candidature da 87 Paesi.

Il meccanismo del premio è severo. La giuria valuta alla cieca e in due fasi. Prima vengono nominate poche immagini per categoria, poi ogni giurato le classifica singolarmente e le classifiche vengono sommate. Le immagini nominate entrano inoltre in una votazione pubblica, da cui nasce il People’s Vote Award.

Secondo l’organizzatore la giuria ha un peso notevole. Nel 2026 comprendeva tra gli altri esperti legati a SFMoMA, Leica Gallery LA, Aperture e Art Gallery of Alberta, oltre a rappresentanti di Magnum Photos, Vogue, Condé Nast Traveller e Photo Basel.

Bea Hinteregger si era candidata con cinque fotografie: tre sono state nominate, due premiate. «La mia è una gioia tranquilla, senza eccessi», commenta. E il tono è proprio quello. «So di non essere lì per caso», aggiunge senza enfasi, come chi i conti li ha sempre fatti con precisione.

Liese, la dignità senza una parola

Il premio che per lei conta di più è la medaglia di bronzo. «Vale più di qualsiasi altro premio, perché l’immagine racconta una persona che ho conosciuto». Liese era una donna di Luson che Hinteregger conosceva fin dall’infanzia. «La Liese sapeva esattamente chi era, e lo mostrava senza aggiungere parole», ricorda. Non era un’anziana piegata dall’età, ma una personalità piena di carattere e dignità.

Lo scatto è arrivato quando Liese si è accesa una sigaretta, come faceva spesso. «Senza sigaretta non sarebbe stata la donna che conoscevo».

Quel volto si era già classificato primo al Nikon Female Facets 2022 ed è stato anche l’origine di un progetto, «Die ältesten LüsnerInnen». Per questo progetto Bea Hinteregger ha ritratto le persone più anziane del paese, su incarico del comitato per l’educazione permanente di Luson. «Che questo volto stia ora accanto a immagini da tutto il mondo è per me anche un pezzo di Luson arrivato fin lì».

All’estremo opposto c’è «Scale», il premio del pubblico: un momento spontaneo, scattato con il telefono a Lisbona.

Aspettare che la persona smetta di presentarsi

Il metodo della fotografa è un’ostinata lentezza. Lavora soprattutto in bianco e nero e costruisce i progetti attorno a una persona, che fotografa nel tempo. «Cerco il momento in cui smette di presentarsi, normalmente non arriva al primo incontro». Per questo preferisce lavorare a lungo con pochi soggetti piuttosto che poco con molti.

Per la maggior parte del tempo la macchina fotografica resta ferma. «Saper ascoltare conta più della macchina fotografica», dice. Il suo obiettivo è vedere prima di scattare, perché le persone, spiega, hanno molte più sfaccettature di quanto sembri.

Con questo sguardo ha affrontato temi difficili. Il progetto «Spuren der Gewalt», dedicato ai segni della violenza sulle donne, è nato da conversazioni. Un libro fotografico sull’amore per sé stesse è partito dalla domanda di come si fa pace con il proprio corpo. I temi, spiega, «vengono da me, non li cerco». La dignità delle persone ritratte si protegge con una regola semplice: è chi sta davanti all’obiettivo a decidere che cosa mostrare.

Dal caseificio a Vienna

Quella di Hinteregger è una vocazione arrivata tardi. È nata a Bressanone, è cresciuta a Luson e da oltre vent’anni vive a Sant’Andrea. Ha studiato tecnologie alimentari e biotecnologie alla Boku di Vienna, l’Università delle risorse naturali e delle scienze della vita. Poi ha lavorato nel controllo qualità e ha diretto il laboratorio di un caseificio.

Nel 2004 ha scelto la libera professione e da lì ha sviluppato la sua agenzia. Non è stata una questione di insoddisfazione, precisa. «Quello che è rimasto è la precisione. Un laboratorio e un ritratto hanno più in comune di quanto sembri: entrambi chiedono di guardare finché non si vede davvero qualcosa».

A Vienna ha frequentato la Lik Akademie für Fotografie und Design. Lì ha conseguito prima il diploma in fotografia digitale e poi, nel 2024, la Meisterklasse, conclusa con lode con una tesi sul vedere e su come lo si impara. Da quel lavoro è nato l’insegnamento: oggi alla Lik Hinteregger siede dall’altra parte della cattedra.

Qui e altrove

Resta forte il legame con il territorio d’origine, che per lei non è nostalgia ma materia di lavoro. «L’Alto Adige mi dà le persone e la pazienza, spesso conosco chi fotografo da decenni». Altrove cerca invece ciò che qui non può avere. «Lo sguardo estraneo, la riduzione, ciò che fa di Scale a Lisbona quello che è». E conclude: «L’uno ha bisogno dell’altro».