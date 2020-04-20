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Foto del giorno
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del giorno
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Prima uscita in Val Gardena- cima Pic e Seurasas
Foto del giorno
Passeggiata del Talvera...con vista
Passeggiata del Talvera...con vista - foto di Luciano Fasolo
20 aprile 2020
Foto del giorno
Le panchine di Cauria ricoperte dalla neve di marzo
Le panchine di Cauria ricoperte dalla neve di marzo.Foto Gualtiero Miani
9 marzo 2020
Foto del giorno
Vista incantata dal rifugio Rida di Vael
Vista incantata dal rifugio Roda di Vael. Foto di Anna Zucchermaglio
4 marzo 2020
Foto del giorno
Incanto di neve nel silenzio della val Badia
Incanto di neve nel silenzio della val Badia - foto di Paolo Roat
3 marzo 2020
Foto del giorno
La casa dei sogni
La casa dei sogni. Verso la Punta Sciabola. Val Sarentino - Foto Stefano Santoro
25 febbraio 2020
Foto del giorno
Un tramonto rosso fuoco
Prato alla Drava, tramonto rosso fuoco. Foto di Franz Wallnhofer
24 febbraio 2020
Foto del giorno
Paesaggio da fiaba a San Candido
Paesaggio da fiaba a San Candido - foto di Vito Tagliafierro
22 gennaio 2020
Foto del giorno
Il Santuario di Pietralba dopo una nevicata
Il Santuario di Pietralba dopo una nevicata - foto di Paolo Roat
8 gennaio 2020
Foto del giorno
Sciare al mattino presto all'Alpe di Siusi
Sciare al mattino presto all'Alpe di Siusi - foto di Ulrich Wienand
18 dicembre 2019
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