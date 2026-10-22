(ANSA) - ROMA, 22 OTT - La Commissione di Garanzia sugli scioperi chiede la precettazione degli autotrasportatori. La Commissione, si legge infatti in una nota, "prende atto del senso di responsabilità e della collaborazione dimostrati da alcune sigle dell'autotrasporto" ma, rilevando che permangono "diffusi e persistenti blocchi stradali" "prolungando una criticità ormai insostenibile negli approvvigionamenti dei beni di prima necessità ha formalmente segnalato la situazione alle Autorità competenti affinché adottino le misure e i provvedimenti necessari a garantire l'immediata ripresa delle consegne dei beni di prima necessità e dei servizi essenziali per il Paese, ai sensi " ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f, della legge n. 146 del 1990", al fine di garantire "a garantire l'immediata ripresa delle consegne dei beni di prima necessità e dei servizi essenziali per il Paese". (ANSA).