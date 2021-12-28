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Magazine Neve 2021

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Sport ed emozioni in alta quota

Quest’anno la voglia di sciare è davvero tanta: impianti e comprensori si sono preparati al massimo per garantire divertimento e sicurezza

28 dicembre 2021
Sport ed emozioni in alta quota
Sport ed emozioni in alta quota
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Novità in pista, dalle Alpi agli Appennini

Si annuncia una stagione sciistica all’insegna del massimo comfort, anche grazie alle tecnologie all’avanguardia messe in campo da Leitner

28 dicembre 2021
Novità in pista, dalle Alpi agli Appennini
Novità in pista, dalle Alpi agli Appennini
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La sostenibilità è appesa a una fune

Studi comparativi tra i vari mezzi di trasporto evidenziano che i moderni impianti di risalita sono quelli con la minore impronta carbonica

28 dicembre 2021
La sostenibilità è appesa a una fune
La sostenibilità è appesa a una fune
Magazine Neve 2021

Il fascino di una volta, il comfort di oggi

Nel comprensorio Schwemmalm in val d’Ultimo tante proposte turistiche e sportive. E si può sciare anche all’alba!

28 dicembre 2021
Il fascino di una volta, il comfort di oggi
Il fascino di una volta, il comfort di oggi
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Il paradiso invernale della Alpin Arena Senales

Tra le mete sciistiche più desiderate dell’arco alpino, in val Senales si può sciare sul ghiacciaio fino a tarda primavera

28 dicembre 2021
Il paradiso invernale della Alpin Arena Senales
Il paradiso invernale della Alpin Arena Senales
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Le più belle esperienze si fanno all’aperto

Con la funivia più grande dell’Alto Adige in 7 minuti si arriva a Merano 2000: l’area sciistica ed escursionistica ideale per sciatori, bambini e per chi è in cerca di relax

28 dicembre 2021
Le più belle esperienze si fanno all’aperto
Le più belle esperienze si fanno all’aperto
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Un inverno perfetto sull’Alpe di Siusi

Non manca nulla sull’Altipiano più vasto d’Europa con vista panoramica sulle Dolomiti: sci da discesa, fondo ed escursioni invernali per sportivi, famiglie e buongustai

28 dicembre 2021
Un inverno perfetto sull’Alpe di Siusi
Un inverno perfetto sull’Alpe di Siusi
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Tutto lo sci a portata di mano

Piccolo, ma di qualità: Reinswald sa come conquistare il cuore degli appassionati degli sport invernali

28 dicembre 2021
Tutto lo sci a portata di mano
Tutto lo sci a portata di mano
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Plan de Corones: divertimento no limits!

Piste perfette, impianti confortevoli, panorami a 360 gradi e ben due musei: c’è proprio tutto a Plan de Corones

28 dicembre 2021
Plan de Corones: divertimento no limits!
Plan de Corones: divertimento no limits!