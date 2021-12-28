Magazine Neve 2021

Quest’anno la voglia di sciare è davvero tanta: impianti e comprensori si sono preparati al massimo per garantire divertimento e sicurezza
Si annuncia una stagione sciistica all’insegna del massimo comfort, anche grazie alle tecnologie all’avanguardia messe in campo da Leitner
Studi comparativi tra i vari mezzi di trasporto evidenziano che i moderni impianti di risalita sono quelli con la minore impronta carbonica
Nel comprensorio Schwemmalm in val d’Ultimo tante proposte turistiche e sportive. E si può sciare anche all’alba!
Tra le mete sciistiche più desiderate dell’arco alpino, in val Senales si può sciare sul ghiacciaio fino a tarda primavera
Con la funivia più grande dell’Alto Adige in 7 minuti si arriva a Merano 2000: l’area sciistica ed escursionistica ideale per sciatori, bambini e per chi è in cerca di relax
Non manca nulla sull’Altipiano più vasto d’Europa con vista panoramica sulle Dolomiti: sci da discesa, fondo ed escursioni invernali per sportivi, famiglie e buongustai
Piccolo, ma di qualità: Reinswald sa come conquistare il cuore degli appassionati degli sport invernali
Piste perfette, impianti confortevoli, panorami a 360 gradi e ben due musei: c’è proprio tutto a Plan de Corones